Пошукова команда шукає уламки літака рейсу #SJ182 / REUTERS
За попередньою інформацією, на борту авіалайнера, що зазнав сьогодні катастрофи в Індонезії, не було громадян України.
Читайте такожЗ'явилися перші кадри з ймовірного місця падіння літака в Індонезії
Про це у Twitter повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.
"За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти", - написав він.
Авіакатастрофа в Індонезії 2021
- Пасажирський літак індонезійської компанії Sriwijaya Air впав у воду поблизу столиці країни Джакарти.
- Перед цим ЗМІ повідомляли, що диспетчери в Індонезії втратили зв'язок з пасажирським Boeing Sriwijaya Air, на борту якого могли перебувати не менше 50 пасажирів. Літак виконував рейс з Джакарти в місто Пантіанак (адміністративний цент провінції Західний Калімантан).
- Лайнер Boeing 737-524 останній раз був помічений над акваторією Яванського моря в районі північної частини острова Ява.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram