Пасажирський літак індонезійської компанії Sriwijaya Air сьогодні впав у воду поблизу Джакарти.

За попередньою інформацією, на борту авіалайнера, що зазнав сьогодні катастрофи в Індонезії, не було громадян України.

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Про це у Twitter повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.

"За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти", - написав він.

Авіакатастрофа в Індонезії 2021

Пасажирський літак індонезійської компанії Sriwijaya Air впав у воду поблизу столиці країни Джакарти.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що диспетчери в Індонезії втратили зв'язок з пасажирським Boeing Sriwijaya Air, на борту якого могли перебувати не менше 50 пасажирів. Літак виконував рейс з Джакарти в місто Пантіанак (адміністративний цент провінції Західний Калімантан).

Лайнер Boeing 737-524 останній раз був помічений над акваторією Яванського моря в районі північної частини острова Ява.

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Автор: Дмитро Захаров