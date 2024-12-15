Представники влади вимагають детального пояснення від спецслужб щодо того, хто запустив ці літальні апарати.

Останніми тижнями в Нью-Джерсі та на східному узбережжі США помітили загадкові дрони, що викликало хвилю запитань і занепокоєння серед місцевих жителів та політиків, пише Associated Press.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі звернувся до президента Джо Байдена із проханням прояснити ситуацію, а новий сенатор Енді Кім особисто брав участь у спостереженні за дронами. Водночас федеральні агентства, включаючи ФБР, Пентагон та FAA, наголошують, що ці дрони не становлять загрози для національної чи громадської безпеки. Представник ФБР заявив:

"Стурбованість громадськості зрозуміла, але я думаю, що була невелика надмірна реакція".

Пентагон також зазначив, що попередній аналіз виключив іноземне походження цих літальних апаратів.

Відео дня

Що відомо про таємничі дрони над Нью-Джерсі

Деякі з дронів, за повідомленнями, мали діаметр до 6 футів (близько 1,8 метра) і в певних випадках літали з вимкненими вогнями, що ускладнювало їх виявлення за допомогою традиційних засобів.

Це значно більше, ніж звичайні споживчі дрони. Їхні маневри демонструють рівень складності, що може свідчити про передові технології.

Хоча жодних доказів участі іноземних держав не знайдено, конгресмен Кріс Сміт висловив занепокоєння:

"Ці безпілотники могли бути використані для перевірки нашої обороноздатності або, що ще гірше, розгорнуті ворожими диктатурами, такими як Росія, Китай чи Іран".

Колишній президент Дональд Трамп також підлив масла у вогонь, написавши у своїй соціальній мережі:

"Нехай громадськість знає, і зараз"

Поки що розслідування не дало однозначної відповіді щодо походження дронів чи їхньої мети. Незважаючи на відсутність доказів загрози, ситуація викликала дискусії про необхідність жорсткішого контролю над БПЛА

Таємничі дрони у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, протягом кількох ночей американські військові повідомляли про "таємниче порушення обмеженого повітряного простору" над територією, де розташовані важливі об'єкти національної безпеки США.

Офіційно повідомлено, що закон забороняє збивати дрони поблизу військових баз, якщо вони не становлять прямої загрози. Військові мали обмежені можливості для відповіді, хоча деякі законодавці наполягали на наданні "більшої свободи дій".

Вас також можуть зацікавити новини: