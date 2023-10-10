Ще кілька десятків були затримані, скільки втекло до Гази - невідомо.

Після зачистки прилеглих до Сектору Газа ізраїльських територій на них нарахували вже близько 1500 тіл ліквідованих бойовиків ХАМАСу. Про це пише Associated Press із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Як повідомляє прес-служба ізраїльської армії, наразі ЦАХАЛ завершив евакуацію поселень, прилеглих до Сектору Газа, триває прочісування цих територій, щоб знищити терористів, які ще можуть там переховуватися. Одночасно триває робота з ліквідації проломів в огорожі, що відділяє Ізраїль від Сектору Газа.

"ЦАХАЛ встановлює блокаду із задіянням танків, літаків і кораблів, щоб запобігти будь-якому входу або виїзду з Сектора Газа. ЦАХАЛ формує оточення за участі 35 батальйонів, 4 бригад, які командують різними секторами поруч із Сектором Газа. У районі перебувають десятки тисяч бійців", – йдеться у заяві.

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Прес-секретар ЦАХАЛу Річард Гехт сказав Associated Press, що жоден бойовик ХАМАСу не потрапив на територію Ізраїля від минулої ночі, хоча нові спроби проникнення все ще можливі.

Війна в Ізраїлі – останні новини

Як писав УНІАН, правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у воєнному злочині через блокаду і удари по Газі. Правозахисники стверджують, що під час нинішньої ескалації насильства між угрупованням ХАМАС та державою Ізраїль обидві сторони вдалися до неприпустимих воєнних злочинів.

В ХАМАСі кажуть, що самі були здивовані такому "успіху" свого нападу, адже очікували значно активнішого спротиву Ізраїлю від самого початку. Також там заявили, що про плани нападу на Ізраїль знали лише 6 топ-керівників угруповання.

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