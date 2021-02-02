Обвинувальний вирок, що послужив підставою для винесеного 2 лютого рішення, раніше вже був визнаний ЄСПЛ довільним і явно необґрунтованим, наголошують у Раді Європи.

Рішення російського суду про позбавлення волі на три з половиною року у виправній колонії політика Олексія Навального суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини.

Про це заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

«Судове рішення позбавити Олексія Навального волі на три з половиною року у виправній колонії не викликає довіри і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини», - йдеться в заяві.

Обвинувальний вирок, що послужив підставою для рішення, винесеного 2 лютого, раніше вже був визнаний Європейським судом з прав людини довільним і явно необґрунтованим, зазначає комісар Ради Європи з прав людини.

Російській владі слід відновити атмосферу поваги прав людини на основі міжнародних стандартів, які є обов'язковими для дотримання Російською Федерацією, наголошується у заяві Міятович.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: Тамара Отовська