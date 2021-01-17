Російського опозиціонера затримали прямо в аеропорту.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся сьогодні з Німеччини до Москви, де його затримали.

Як повідомляє «Дождь» з посиланням на Flightradar24, літак авіакомпанії «Побєда», на борту якого перебував політик, приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

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«Рейс мав приземлитися о 19:20 мск у «Внуково», але його перенаправили до іншого аеропорту», - йдеться в повідомленні.

У прес-служба авіакомпанії пояснили, що довелося перенаправити літак до іншого аеропорту через закриття «Внуково» з технічних причин.

У «Внуково» ОМОН витіснив на вулицю людей, які зібралися зустрічати Навального, відтак почав затримання. За даними ОВД-Инфо, загалом затримали 37 осіб.

Прихильників Навального Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, а також його брата Олега Навального і активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту.

Навального затримали на паспортному контролі в "Шереметьєво".

Як повідомляє ТАСС, Федеральна служба виконання покарань підтвердила затримання російського опозиціонера:

"17 січня 2021 року в аеропорту "Шереметьєво" співробітниками відділу розшуку оперативного управління ФСВП Росії по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальший запобіжний захід Навального визначить суд. До рішення суду, він буде перебувати під вартою", - сказано в повідомленні.

Як відомо, Навального планували затримати ФСВП і Слідчий комітет. ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

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Автори: Катерина Лиманська, Тамара Отовська