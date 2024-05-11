Країни НАТО намагаються максимально врахувати досвід України у війні проти Росії.

В Естонії та інших країнах на східному фланзі НАТО відбувається наймасштабніша за десятиліття серія військових навчань, в яких західні армії вчаться воювати з урахуванням досвіду України. При цьому в НАТО не приховують, що готуються протистояти саме російській армії, пише The Independent.

"Бойові вертольоти Apache ведуть обстріл на підтримку військ на землі, які штурмують позиції Росії. Серія укріплених окопів була очищена в запеклому ближньому бою, а контратака відбита з використанням безпілотників і ракет", – описує видання один такий навчальний бій.

Командувач британськими силами в Балтиці бригадний генерал Джайлс Харріс розповідає, що розуміння стратегічного контексту навчань у солдатів зараз інше, ніж було в попередні роки. І те, що навчання проходять поруч із російським кордоном дає розуміння їхньої важливості.

Відео дня

"Це дуже терміново. Я не буду гадати про те, що може чи не може статися. Наша робота, як військового персоналу, полягає в тому, щоб бути готовими. Немає сенсу чекати (...), ми повинні підготуватися зараз. І те, що відбувається в Україні, дає нам уроки, які ми повинні вивчити", – пояснює він.

Підполковник Девід Ламберт з британської армійської авіації наголошує, що навчання проводяться настільки реалістично, наскільки можливо.

"Ніякої штучності в них немає. Це таке ж хороше навчання від найнижчого рівня до найвищого. Ми готові до бою сьогодні", – заявив він.

Те, що відбувається в Україні, аналізується та використовується для калібрування військових ігор, від способів використання безпілотників до протидії російській тактиці "м’ясних штурмів".

Перспектива війни Росії проти НАТО

Як писав УНІАН, останнім часом президент Франції Еммануель Макрон робить розпливчасті заяви про можливість відправки французьких військ в Україну. Він уникає говорити про пряму участь французьких солдатів у бойових діях в Україні, але попереджає, що Франція буде реагувати, якщо Росія зайде занадто далеко.

Разом з тим безпосередньо в керівництві НАТО не вірять, що Росія сама може зважитися на прямий конфлікт з НАТО. Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ані наміру, ані можливості" напасти на котрусь з країн Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: