У питанні ракет середньої дальності, до яких відносяться типу Tomahawk, Україна може сподіватися не лише на США.

Нещодавно було ухвалено резолюцію Парламентської асамблеї НАТО щодо надання Україні ракет середньої дальності, до яких, зокрема, відносяться ракети типу Tomahawk. Народний депутат, заступник голови Комітету Ради із питань нацбезпеки, голова постійної української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв прокоментував цю подію.

В етері телемарафону він наголосив, що ця резолюція носить рекомендаційний характер. Важливо те, що Україна порушила це питання на політичний рівень, адже таку потужну зброю мають не тільки США, але й інші країни-члени НАТО. Чернєв додав, що ніхто не голосував проти правки щодо надання Україні ракет середньої дальності.

"До речі, не тільки балістичних, а й крилатих ракет, в тому числі. Але це там не уточнюється. Тобто взагалі ракет середньої дальності. Резолюція також була одноголосно підтримана всіма представниками, всіх країн", – акцентував голова постійної української делегації у ПА НАТО.

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Чернєв зазначив, що в питанні ракет середньої дальності, до яких відносяться типу Tomahawk, Україна може сподіватися не лише на США. Така потужна зброя є у інших партнерів.

"Є в тому числі, у Франції, у Британії. Британія – оператор також ракет Tomahawk тих самих. У Франції є далекобійні SCALP. Тобто, якщо пошукати по наших партнерах, країнах-членах НАТО, то в принципі можна знайти, і вони можуть поділитися", – сказав він.

На думку депутата, основне питання полягає в тому, що зазвичай, першими рішення все ж таки мають прийняти Сполучені Штати. Це можна було бачити протягом всього повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Виключенням була ситуація з Британією, яка першою надала танки Challenger або ракети Storm Shadow.

"Першими приймали рішення США, а інші країни йшли в їхньому фарватері. Як це було з наданням дозволу бити по території РФ ракетами малого радіусу, такими як ATACMS або Storm Shadow/ SCALP. Тому наші партнери точно мають це, але, я думаю, що все ж таки перше рішення буде за Сполученими Штатами", – підкреслив Чернєв.

Окремо депутат поділився спостереженнями щодо впливу на партнерів України демонстративного удару Росії "Орєшником" по Дніпру. За його словами, з однієї сторони, це нове озброєння – нова аеробалістична ракета, а з іншої – це балістична ракета. Такими Росія закидає територію України від початку повномасштабного вторгнення.

"Тобто, я би не сказав, що це такий новий етап ескалації, з одного боку. З іншого – все ж таки новий вид ракет, який РФ має можливість виробляти навіть під санкціями", – зазначив Чернєв.

Резолюція ПА НАТО про ракети для України

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо допомоги Україні. Йдеться про надання Україні ракет середньої дальності (від 1000 до 5 500 кілометрів), які можуть дістатися стратегічних глибин противника, до прикладу, ракети типу Tomahawk.

У резолюції також йдеться про те, що українській стороні надається дозвіл завдавати ударів наданим озброєнням по російських військових цілях. Крім того, була надана ще низка обіцянок Україні – зокрема, щодо довгострокової підтримки української держави в галузі безпеки.

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