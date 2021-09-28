Після кількох вибухів підтримувані Іраном ополченці вийшли на патруль вулиць.

Невідомий літак вразив підтримувану Іраном базу ополченців у Дайр-ез-Зау, що на сході Сирії неподалік від кордону з Іраном, де Тегеран торік розширив свою військову присутність.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в оборонному відомстві.

За словами співрозмовників, удар був завданий на південь від Маядін уздовж річки Євфрат по основній для деяких шиїтських бойовиків базі.

Після кількох вибухів підтримувані Іраном ополченці вийшли на патруль вулиць, були помічені карети "швидкої допомоги".

Читайте також"Талібан" заборонив в Афганістані довгі зачіски та селфіЗа словами місцевих і військових джерел, наразі ополченці переважають в основному у сунітському місті та посилюють свою присутність у всьому Дайр-ез-Зау.

Невідомо, хто завдав удару по базі. Але напередодні Ізраїль повідомив про зростаючий у регіонах вплив і військову присутність Ірану в Сирії, заявивши, що він завдав сотні ударів по Сирії, щоби стримати іранські намагання.

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Автор: Яна Ставська