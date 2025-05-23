Лист із відповідним закликом підписали 26 депутатів.

Група депутатів Європейського парламенту в листі закликала Брюссель заморозити все фінансування для Угорщини через подальше обмеження свобод, підрив демократії та недотримання законодавства і цінностей Європейського Союзу.

Про це повідомляє LRT. Зазначається, що через конфлікти Угорщини під керівництвом Віктора Орбана з ЄС уже було заморожено мільярди євро. Підставами стало поводження з прохачами притулку та підозри в корупці.

У вищезгаданому листі депутати зауважили, що Угорщина не лише не прагне поліпшень – спостерігається "подальша тривожна регресія". Зокрема, автори згадали про нещодавній закон щодо заборони ЛГБТК-реформ у Будапешті та реформи, спрямовані на підрив незалежності судів.

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"Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, - неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти", – йдеться у зверненні парламентарів.

Зазначається, що лист був ініційований фракцією Зелених. Проте підписи під ним поставили і представники інших фракцій Європарламенту, зокрема правоцентристської Європейської народної партії, центристської партії "Оновимо Європу", а також – соціал-демократичної СДП. Загалом лист підписали 26 депутатів.

Угорщина – інші новини

Кілька днів тому стало відомо, що Національна асамблея Угорщини підтримала пропозицію віцепремʼєра країни про вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Крім того, нещодавно Угорщина оголосила про викриття нібито українських "шпигунів". Там заявили про діяльність, спрямовану на дискредитацію Угорщини на міжнародній арені та таку, що має на меті тиск на угорський уряд для змін політики щодо України.

Примітно, що один з заарештованих "шпигунів" насправді виявився представником найближчого оточення прем’єр-міністра Віктора Орбана, і вони роками вели бізнес разом. Опозиціонер Петер Маг’яр вважає, що історія з викриттям "українських шпигунів" може бути частиною "розборок усередині мафії Фідес".

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