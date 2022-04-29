Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту.

Німеччина готова припинити купувати російську нафту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чиновників.

Німеччина, нагадаємо, була одним із основних противників санкцій щодо російських нафти та газу.

Але в середу представники Берліна в Євросоюзі зняли заперечення країни проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Німеччині буде надано достатньо часу для забезпечення альтернативних постачань, заявили два чиновники.

Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту. Дипломати та офіційні особи кажуть, що рішення можливе вже наступного тижня.

Щоправда, поки що обговорюється питання того, як швидко ЄС припинить закупівлю російської нафти і чи прийме він такі заходи, як граничні ціни або тарифи.

Високі посадовці країн-членів ЄС детально обговорили нафтові санкції в середу, а Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, проведе подальші дискусії з країнами ЄС у найближчі дні, перш ніж представити пропозицію, ймовірно, на початку наступного тижня, кажуть чиновники та дипломати.

Як відомо, Росія забезпечує понад чверть імпорту сирої нафти в ЄС, а держави-члени заплатили Москві понад 13 мільярдів євро за нафту з початку війни з Україною.

Деякі країни ЄС наполягають на шостому пакеті санкцій проти Росії, а Брюссель готує повну оцінку впливу заборони на нафту в рамках подальших заходів.

Нещодавно стало відомо, що Європа закупить нафту в ОАЕ для заміни російської сировини.

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