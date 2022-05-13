У країні буде оголошено 40-денну жалобу.

Помер один з найбагатших монархів світу, 73-річний президент ОАЕ і правитель Абу-Дабі Халіфа бін Заїд Аль Нахайян.

Про це повідомило Міністерство у справах президента.

"Міністерство у справах президента співчуває народу ОАЕ, арабським і ісламським країнам і всьому світу у зв'язку з кончиною президента ОАЕ Його Високості шейха Халіфа Бін Заїда Аль Нахайяна", - йдеться в заяві.

У країні буде оголошено 40-денну жалобу.

Халіфа бін Заїд Аль Нахайян став наступником батька шейха Заїда бін Султана Аль Нахайяна, який займав пост першого президента ОАЕ після об'єднання в 1971 році і до своєї смерті 2 листопада 2004 року. Халіфа бін Заїд Аль Нахайян тоді став другим президентом країни.

Халіфа бін Заїд Аль Нахайян довгі роки боровся з хворобою, яка почалася після перенесеного ним інсульту в 2014 році. Потім він рідко став з'являтися на публіці, а керівником країни був його зведений брат, наслідний принц Абу-Дабі Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян.

Очікується, що саме він займе пост президента ОАЕ.

Статки сім'ї Аль Нахайян оцінюються приблизно в $150 млрд.

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