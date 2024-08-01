Сполучені Штати не бачать зв'язку між переговорами щодо затриманих і можливою дипломатією щодо війни в Україні.

Угода, досягнута в четвер між Росією і західними країнами щодо обміну ув'язненими, включно зі США і Німеччиною, викликає запитання щодо її потенційного впливу на війну в Україні. Це запитання було поставлено Джейку Саллівану, раднику Білого дому з національної безпеки.

Він відповів, що Сполучені Штати не бачать зв'язку між переговорами щодо затриманих і можливою дипломатією щодо війни в Україні.

"Ми вважаємо, що ці два аспекти діють за окремими напрямками. Один із них - це практичне питання здійснення цього обміну. Інший - набагато складніше питання, і його мають вирішувати українці", - сказав Салліван.

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Обмін ув'язненими 1 серпня - деталі

У Туреччині в четвер успішно було проведено обмін ув'язненими. Він готувався багато місяців, у підсумку в ньому взяли участь щонайменше шість країн: США, Росія, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія.

Росія звільнила 16 осіб: це політв'язні (серед них політики Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, співробітниця штабу Олексія Навального Лілія Чанишева, голова "Відкритої Росії" Андрій Пивоваров, художниця Олександра Сколіченко), а також журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, журналістка татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашева, колишній морський піхотинець Пол Уілан, а також громадянин Німеччини Патрік Шебель.

В обмін було включено і росіянина Вадима Красикова, який відбував у Німеччині довічний термін за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

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