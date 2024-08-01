Глава Білого дому привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату.

Білий дім підтвердив інформацію про звільнення громадян США під час угоди з Росією.

Під час масштабного обміну ув'язненими з російських в'язниць було звільнено 16 осіб, йдеться в заяві президента США Джо Байдена.

"Я вдячний нашим союзникам, які підтримували нас упродовж важких і складних переговорів для досягнення цього результату: серед них Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія і Туреччина. Це яскравий приклад того, чому так важливо мати друзів, яким можна довіряти і на яких можна покластися", - прокоментував обмін Байден.

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Серед них - американці Пол Вілан і Еван Гершкович, а також Алсу Курмашева, яка має громадянство РФ і США, і Володимир Кара-Мурза, у якого є американська грін-карта.

"Угода, яка забезпечила їм свободу, була дипломатичним подвигом. Загалом ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, включно з п'ятьма німцями і сімома громадянами Росії, які були політв'язнями у своїй власній країні. Деякі з цих жінок і чоловіків несправедливо утримувалися в ув'язненні роками. Всі вони перенесли неймовірні страждання і невизначеність. Сьогодні їхні муки закінчилися", - йдеться в заяві.

Байден сказав, що не планує розмови з Путіним. На питання "чи може це покращити відносини з Росією", він відповів: "Як сказала б моя сестра, твої слова та Богові у вуха".

Як зазначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни".

Байден не контактував з президентом РФ Володимиром Путіним з питання обміну ув'язненими, що відбувся в четвер, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому.

Ілля Яшин, Саша Скочиленко і низка інших політв'язнів перебувають на волі, підтвердили їхні близькі.

Під час обміну в Анкарі було також звільнено правозахисника Олега Орлова та ексглаву штабу Навального в Томську Ксенію Фадєєву. Підтверджено й інформацію про участь в обміні колишнього директора "Открытой России" Андрія Пивоварова.

Частина зі звільнених Росією політв'язнів вилетіла літаком до Кельна, повідомляють їхні близькі.

Обмін ув'язненими - деталі

В аеропорту Анкари відбувся рекордний за масовістю обмін 26 ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. Найактивніше Москва і особисто Путін домагалися звільнення кілера з ФСБ Вадима Красикова.

Адміністрація президента Туреччини підтвердила, що серед звільнених є репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, колишній морський піхотинець Пол Вілан, засуджений у Білорусі громадянин Німеччини Ріко Крігер і російський опозиційний політик Ілля Яшин.

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