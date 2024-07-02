Критики збільшення робочого тижня стверджують, що це дає можливість роботодавцям диктувати свої правила.

У Греції, яка є туристичною країною, набуває чинності закон, який дозволяє шестиденний робочий тиждень. Опоненти такого рішення вже почали протести. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що країна, ка опинилася в епіцентрі найгіршої фінансової кризи на континенті, запровадила 48-годинний робочий тиждень. Цей захід, який профспілки назвали "варварським", набрала чинності з 1 липня.

Уряд Греції пояснює, що така ініціатива стала необхідною через подвійну загрозу – скорочення населення та нестачу кваліфікованих працівників. За оцінками, близько 500 000 переважно молодих освічених греків емігрували з країни після майже десятирічної боргової кризи, що вибухнула наприкінці 2009 року.

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Шестиденна схема, за словами урядовців, стосуватиметься лише приватного бізнесу, що надає цілодобові послуги. За подовженого робочого тижня працівники окремих галузей промисловості та виробничих підприємств матимуть можливість працювати додаткові дві години на день або додаткову восьмигодинну зміну, що винагороджуватиметься доплатою у розмірі 40% до денної зарплати.

Водночас реакція в країні була шаленою. У Греції, де майже не існує традиції перевірок на робочому місці, критики стверджують, що ця реформа є смертельним ударом по п'ятиденному робочому тижню. Так, вона дає можливість роботодавцям диктувати, чи потрібен шостий день праці.

На думку опонентів, які вже вийшли на вулиці на знак протесту, реформа підриває правовий захист і відкидає давно встановлені права працівників: "Це не має жодного сенсу. Коли майже всі інші цивілізовані країни переходять на чотириденний робочий тиждень, Греція вирішує піти іншим шляхом", – заявив член виконавчого комітету профспілки державних службовців "Адеді" Акіс Сотіропулос.

Зазначається, що випробування програм чотириденного робочого тижня неодноразово показували підвищення рівня продуктивності, причому дослідники пояснювали це покращенням рівня концентрації уваги. Бельгія у 2022 році ухвалила закон, який надає працівникам законне право розподіляти свій робочий тиждень на чотири дні замість п'яти, а пілотні схеми були запроваджені в таких країнах, як Великобританія, Німеччина, Японія, Південна Африка та Канада.

Ринок праці в Україні

Раніше УНІАН писав, що на сайтах пошуку роботи з'явились вакансії з бронюванням. Work.ua зробив доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді.

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