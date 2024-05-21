Нові вакансії з бронюванням / фото ua.depositphotos.com

У сервісі пошуку роботи Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників, повідомила прес-служба компанії.

"В умовах дефіциту кадрів, який лише посилюється, знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це для них може бути ще одним критерієм для залучення кандидатів", – йдеться у повідомленні.

Саме тому Work.ua зробив доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Зазначається, що це допоможе роботодавцям знаходити потрібних людей в команди, а шукачам – відразу бачити такі пропозиції. Компанії й до цього в описі вакансій зазначали про можливість бронювання, проте тепер з новим функціоналом це стало зручніше.

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Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників". Ще їх можна легко знайти, якщо ввімкнути фільтр "Бронювання працівників" на результатах пошуку вакансій. Наразі на сайті  розміщено понад 800 таких вакансій.

Вакансії на Work.ua / скріншот УНІАН

Вакансії в Україні

Згідно з дослідженням сайту з пошуку роботи Work.ua, дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.

У Міноборони розповіли, що у центрах рекрутингу наразі є понад 2000 вакансій. Ще приблизно 10 тисяч вакансій розмістили онлайн безпосередньо військові частини.

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