На Work.ua з’явився цілий розділ вакансій з бронюванням для працівників.

У сервісі пошуку роботи Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників, повідомила прес-служба компанії.

"В умовах дефіциту кадрів, який лише посилюється, знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це для них може бути ще одним критерієм для залучення кандидатів", – йдеться у повідомленні.

Саме тому Work.ua зробив доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Зазначається, що це допоможе роботодавцям знаходити потрібних людей в команди, а шукачам – відразу бачити такі пропозиції. Компанії й до цього в описі вакансій зазначали про можливість бронювання, проте тепер з новим функціоналом це стало зручніше.

Відео дня

Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників". Ще їх можна легко знайти, якщо ввімкнути фільтр "Бронювання працівників" на результатах пошуку вакансій. Наразі на сайті розміщено понад 800 таких вакансій.

Вакансії в Україні

Згідно з дослідженням сайту з пошуку роботи Work.ua, дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.

У Міноборони розповіли, що у центрах рекрутингу наразі є понад 2000 вакансій. Ще приблизно 10 тисяч вакансій розмістили онлайн безпосередньо військові частини.

Вас також можуть зацікавити новини: