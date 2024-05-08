У 159 депутатів зарплата становить 50% і більше від загальної суми.

За другий рік повномасштабної війни Російської Федерації проти України зарплати більшості народних депутатів значно збільшилися. Середня зарплата нардепів у 2023 році зросла майже на 36% і становила приблизно 638 тисяч гривень.

За інформацією YouControl, у 2023 році 298 депутатів отримали більший дохід ніж у 2022 році.

Так, їхній загальний дохід минулого року перевищив 7 мільярдів гривень:

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депутати "Європейської Солідарності" отримали 42,89% від зазначеної загальної суми;

"Слуги народу" - 18,74%;

"За майбутнє" - 12,74%.

"Довіра" - 6,53%;

позафракційні депутати - 5,22%;

інші партії - 13,88%.

При цьому у 159 депутатів зарплата становить 50% і більше від загальної суми. Так, найбільші зарплати були у представників "Слуги народу":

Руслан Стефанчук отримав 949 тисяч гривень;

Олександр Мережко - 843 тисячі гривень.

Зарплати в Україні - скільки заробили міністри у квітні

Фактично отримана зарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, а також віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук у квітні становила 77404,77 гривні.

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