Грецькі острови Санторіні та Міконос не справляються з потоками круїзних туристів.

Слідом за іншими напрямками, що страждають від надмірного туризму, як, наприклад, Барселона та Амстердам, Греція вирішила ввести обмеження на кількість круїзних лайнерів, яким буде дозволено відвідування її найпопулярніших островів.

"Думаю, ми зробимо це наступного року", – заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю Bloomberg, коментуючи ці плани.

На частку туризму припадає близько чверті економіки Греції, і після закінчення пандемії Covid країна побила рекорди з туризму. Так, 2023 року вона прийняла 32,7 мільйона туристів, що на 18% більше, ніж роком раніше, а в першому кварталі 2024 року кількість відвідувачів зросла майже на 25%. Водночас доходи від круїзів минулого року становили 847,4 мільйона євро, що більш ніж удвічі перевищує показник 2022 року.

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Хоча рішення прем'єра може викликати тривогу в усій галузі, нові обмеження навряд чи завдадуть серйозної шкоди масовому туристичному сектору, зазначає видання.

Натомість заява Міцотакіса порушує питання про те, чи приносять більші круїзні судна економічну вигоду, яка переважує їхній вплив на навколишнє середовище.

Зокрема, у бесіді з Bloomberg грецький прем'єр звернув увагу на навантаження на найпопулярніші місця країни, включно з кікладським островом Санторіні.

"Санторіні сам по собі є проблемою", – заявив Міцотакіс, зазначивши, що може існувати невідповідність між величезною кількістю суден, що пришвартувалися на острові, й тим, який внесок вони роблять в економіку.

За його словами, інших відвідувачів Санторіні може відлякати рух круїзних лайнерів.

"Є люди, які витрачають багато грошей, щоб жити на Санторіні, і вони не хочуть, щоб острів був переповнений. До того ж острів не може собі цього дозволити навіть з точки зору безпеки", – пояснив прем'єр.

За даними Асоціації портів Греції, Санторіні, відомий своїми вражаючими вулканічними краєвидами та фотогенічними заходами сонця, торік став найпопулярнішим острівним напрямком Греції для круїзних лайнерів: туди заходили 800 суден, доставивши майже 1,3 мільйона відвідувачів. Це майже на 17% більше, ніж 2022 року. При цьому на острові проживає всього лише близько 15 тисяч постійних жителів.

Інші грецькі острови теж відчувають напругу. У 2023 році Міконос, орієнтований на вечірки, відвідали 749 круїзних лайнерів, поступаючись тільки Санторіні, що на 23% більше, ніж у 2022 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, до літнього сезону 2024 року Греція запровадила цілу низку туристичних нововведень. Зокрема, з цього літа в країні посилили пляжні правила.

Крім того, цього року влада Греції запровадила так званий "кліматичний" податок для туристів, який відпочивальники будуть зобов'язані платити додатково в місцях проживання у високий сезон – з березня по жовтень. Його розмір становить від 1 до 4 євро за ніч.

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