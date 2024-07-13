Прем'єр-міністр Угорщини також відмовився долучитися до військової підтримки Києва.

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився долучитися до військової підтримки Києва і загалом виступив проти членства України в Північноатлантичному Альянсі. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що під час пленарного засідання за участі президента України Володимира Зеленського Орбан заявив, що Київ не має вступати до НАТО.

Водночас, пише ЗМІ, реакція на дану позицію Угорщини була швидкою, але здебільшого риторичною. Так, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, чия країна до минулого місяця головувала в ЄС на ротаційній основі, заявив, що це підірвало довіру до шестимісячного перебування Угорщини на чолі ЄС.

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У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала самозвану миротворчу місію угорського лідера в Україні "егоїстичною поїздкою Орбана". При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що все це схоже на викрадення головування в ЄС.

"Мирна ініціатива" Орбана

Як повідомляв УНІАН, 2 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілись в Києві. Згодом Орбан прилетів до Москви, де зустрівся з російським правителем Путіним. Після цього глава угорського уряду відправився до Китаю, де наполягав на припиненні вогню в Україні під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Після відвідин Пекіна Орбан вирушив з візитом до США.

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