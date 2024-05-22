Про це оголосили прем'єр-міністри країн.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його країна визнає палестинську державу. Він сподівається, що інші країни теж підуть за прикладом Ірландії найближчими тижнями після перемовин зі світовими лідерами, пише Reuters.

"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують, що ми визнаємо державу Палестина. Напередодні сьогоднішньої заяви я говорив з низкою інших лідерів і колег, і я впевнений, що інші країни приєднаються до нас і зроблять цей важливий крок в найближчі тижні", - запевнив прем'єр-міністр.

За його словами, рішення про дві держави є єдиним надійним шляхом до миру та безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів. Гарріс зауважив, що визнання державності має особливий резонанс в Ірландії з огляду на її історію.

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"Зайняти своє місце на світовій арені і бути визнаним іншими як така, що має право бути там, було справою першорядної важливості для засновників нашої держави", - підкреслив політик.

Він зауважив, що Ірландія однозначно визнає Ізраїль і його право на існування "в безпеці і мирі зі своїми сусідами", і закликав до негайного повернення всіх заручників в Газі.

Водночас стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес має намір повідомити про визнання незалежної палестинської держави вже сьогодні, в середу, повідомило джерело в уряді, пише Reuters.

Наразі представник офісу Санчеса відмовився від коментарів.

"Ця новина з'явилася після того, як Норвегія заявила, що зробить аналогічну заяву. Члени Європейського Союзу Ірландія, Словенія і Мальта протягом останніх тижнів заявили, що планують зробити визнання, стверджуючи, що рішення про дві держави має важливе значення для тривалого миру в регіоні", - зазначають журналісти.

Своєю чергою прем'єр-міністр Норвегії теж підтвердив, що країна визнає палестинську державу.

Близький Схід - останні новини

Як писав УНІАН, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір видати ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Тепер колегія суддів Міжнародного кримінального суду має розглянути таку заяву Хана.

Також повідомлялось, що Ізраїль не причетний до загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі внаслідок авіакатастрофи. За словами чиновника країни, це були не вони. Відомо, що гелікоптер, на борту якого був Раїсі, впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном.

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