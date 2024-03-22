Іспанія, Ірландія, Словенія та Мальта чекають на "відповідні умови та обставини, які можуть сприяти успішному мирному процесу".

Чотири країни Європейського Союзу погоджуються визнати Палестинську державу, "коли будуть відповідні умови і обставини можуть сприяти успішному мирному процесу". Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністрів Іспанії, Ірландії, Словенії та Мальти, опублікованій главою іспанського уряду Педро Санчесом.

Зазначається, що країни також погодилися з необхідністю негайного припинення вогню в регіоні, звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги в Газу.

"Ми згодні з тим, що єдиний спосіб досягти тривалого миру та стабільності в регіоні – це реалізація рішення про створення двох держав, коли Ізраїль та Палестина живуть пліч-о-пліч, у мирі та безпеці. Ми разом обговорили нашу готовність визнати Палестину і підтвердили, що ми зробимо це, коли вона зможе зробити позитивний внесок і обставини будуть відповідними", - йдеться у заяві.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною - останні новини

Ізраїль перед наступом планує евакуювати мешканців Рафаху до "гуманітарних зон" у Газі. Їх забезпечать їжею, водою та іншими необхідними речами.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що гуманітарні зони створять спільно з "міжнародним співтовариством" для розміщення переселенців.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль знайшов підземну базу ХАМАС під штаб-квартирою ООН в Газі. В ЦАХАЛі переконані, що співробітники агенства ООН не могли не знати про підземну базу під ними.

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