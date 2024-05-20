'Це були не ми': Ізраїль спростував причетність до загибелі Раїсі

Високопоставлений чиновник зазначив, що це не була спецоперація країни.

Ізраїль не причетний до загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в результаті аварії вертольота.

Про це заявив неназваний високопоставлений ізраїльський чиновник у коментарі Reuters у понеділок, 20 травня.

"Це були не ми", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним. Відео дня

Смерть Ібрагіма Раїсі - це потрібно знати

Ібрагім Раїсі загинув унаслідок аварійного приземлення вертольота ввечері 19 травня. Як заявило іранське агентство Mehr, лідер іранців "потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану".

Раїсі був також кандидатом у наступники підстаркуватого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї. За даними Time, обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із ризиком подорожі повітрям в Ірані, де безпека авіації, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя такої самої кількості високопосадовців в Ірані, як і тіньова війна з Ізраїлем.

Гелікоптер, на борту якого був президент Ірану, впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти через те, що підтримує стосунки з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом. Зазначалося, що погода також могла бути причиною катастрофи - іранська влада повідомила, що спроби виявити місце катастрофи були ускладнені туманом, вітром і сильним дощем.

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