Проповідь закликає до любові та єдності.

Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка і проголосив свою першу проповідь, що закликає до "любові та єдності", пише La Stampa.

На інавгураційній месі Папи Лева були присутні понад чотири тисячі співслужителів. Меса інтронізації Папи прозвучала іспанською та англійською мовами - найпоширенішими мовами у світі. Після проголошення Євангелія (латинською та грецькою мовами) відбулися особливі обряди початку Понтифікату: покладання паліуму та вручення персня рибалки.

Кардинал-диякон Домінік Мамберті поклав на плечі Папи Лева білий вовняний паліум - символ душпастирської місії та спілкування зі Вселенською Церквою.

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Кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін одягнув перстень рибалки, символ влади папи, на палець Лева. Воно також відзначає Лева як наступника Святого Петра, апостола-рибалки і першого папи, який розпочав своє папство близько 30 р. н. е.

Перша проповідь Папи

Лев XIV у своїй проповіді сказав, що авторитет Церкви має бути заснований на милосерді, а не на "релігійній пропаганді або силі".

Він закликав до створення єдиної Церкви, яка вітає всіх, цінує розмаїття і відкидає ненависть і поділ, посилаючись на завдання Святого Петра "любити більше".

"У наш час ми все ще бачимо надто багато розбіжностей, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, забобонами, страхом перед відмінністю та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі та маргіналізує найбідніших", - сказав він.

Натомість він закликав до світу, де "панує мир".

"Це місіонерський дух, який повинен надихати нас; не замикатися у своїх малих групах і не почуватися вищими за світ", - сказав він.

Лев також вихваляв "особисту історію кожної людини і соціальну та релігійну культуру кожного народу".

Він запитав: якби восторжествувала любов, "чи не припинилися б усі конфлікти і чи не повернувся б мир?".

Церемонія інтронізації папи Римського

На церемонії присутні понад 150 міжнародних делегацій на чолі з монархами, президентами та прем'єр-міністрами. Зокрема, на подію прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо. Також участь в урочистостях бере президент України Володимир Зеленський разом із першою леді.

Раніше BILD повідомляв, що новий Папа Римський планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським цієї неділі. Зокрема понтифік висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що зараз тривають.

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