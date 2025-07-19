Німеччина отримає чергові американські системи ППО після заяви Трампа про те, що союзники оплатять додаткове озброєння для України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа перемістила Німеччину перед Швейцарією в черзі на отримання наступних систем протиповітряної оборони Patriot. Про це пише газета Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників.

Зазначається, що це потенційно дасть змогу Берліну відправити дві наявні системи Patriot в Україну.

Уряд Швейцарії заявив, що США "вирішили переглянути пріоритети в поставках наземних систем протиповітряної оборони Patriot", щоб посилити підтримку України. Раніше Швейцарія купила п'ять систем Patriot, і очікувалося, що країна отримає їх у період із 2026 до 2028 року, але наразі строки поставок незрозумілі.

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Видання пише, що це перший відомий випадок, коли адміністрація сприяє прискоренню постачань зброї в Україну, відтоді як Трамп цього місяця почав говорити, що згоден на нові поставки озброєнь Києву.

Reuters пише, що офіційного підтвердження цього рішення наразі немає.

Передача додаткових Patriot Україні

Раніше Берлін заявляв, що відправить в Україну два наявних у нього комплекси Patriot, щойно отримає заміну їм зі США. Рішення адміністрації Трампа, якщо воно підтвердиться, дасть змогу зробити це швидше.

Спецпредставник Вашингтона в НАТО Метью Вітакер заявляв, що США роблять кроки зі швидкого постачання зброї в Україну в рамках плану Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою, і розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц стверджував, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Але за даними німецьких урядових джерел BILD стало відомо, що спочатку планувалося, що американці передадуть Україні системи ППО зі своїх запасів, а Німеччина оплатить їхнє поповнення. Однак Трамп сказав, що армія США не може віддати жодної установки, і Європа повинна сама надати ППО зі своїх арсеналів.

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