США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів.

Сполучені Штати роблять кроки щодо швидкого постачання зброї в Україну в рамках плану президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою, і розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів. Про це заявив спецпредставник Вашингтона в НАТО Метью Вітакер, пише The Guardian.

Водночас він додав, що точну дату завершення цього процесу він назвати не може.

Вітакер також заявив, що "ведеться постійна розмова" про те, чи будуть Сполучені Штати продавати вже наявні в їхньому арсеналі системи Patriot.

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"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо наявність усього необхідного. Водночас, я думаю, ми всі визнаємо гостру необхідність, якої Україна зараз потребує на полі бою і для захисту своїх міст", - зазначив він.

Patriot для України - новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Трамп оголосив про відправку Patriot для України. Він заявив про плани відправити 17 Patriot, хоча, на думку експертів, ідеться, найімовірніше, про 17 пускових Patriot, тобто дві батареї.

Пізніше Трамп заявив, що системи вже перебувають на путівку в Україну з Німеччини. Однак уряд Німеччини спростував цю заяву. Представник Міноборони країни заявив, що уряд Німеччини не обізнаний про такі поставки.

17 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів.

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