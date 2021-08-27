26 серпня після першого вибуху речник Пентагону заявив про ще один – біля готелю "Барон".

Міноборони США підтверджує один вибух біля аеропорту в Кабулі, який стався біля воріт до летовища 26 серпня.

Про це журналістам повідомив заступник директора Генштабу з регіональних операцій, генерал-майор Вільям Тейлор, цитує CNN.

26 серпня після першого вибуху речник Пентагону заявив про ще один – біля готелю "Барон", де раніше мешкали британські військові.

Тейлор відповів, що біля воріт аеропорту підірвався смертник.

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Вибух стався біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Зокрема, вибухи прогриміли біля пропускного пункту в аеропорт "Еббі-гейт" і, як повідомляв Пентагон, готелю"Барон". Відповідальність за ці вибухи взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Вибухи сталися через кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно покинути" територію у зв'язку з посиленою терористичною загрозою.

За останніми даними, внаслідок вибухів загинули 103 особи.

Автор: Яна Ставська