Ненавидить глузування: в NYT розкрили, що може змусити Путіна до переговорів

Путін опинився у невигідному становищі, і якщо він думав, що підлещування Трампу змусить США віддати Україну, його ставка провалилася.

Мало хто став би робити ставку на швидке затишшя у війні РФ проти України, але перспективи припинення бойових дій раптово покращилися.

Таку думку в колонці для The New York Times (NYT) висловив журналіст Едвард Лукас. Він зазначив, що під час параду 9 травня російський диктатор Володимир Путін, говорячи про свою війну проти України, зауважив: "Справа добігає кінця".

На думку Лукаса, це свідчить про новий підхід Кремля, який тепер перебуває у невигідному становищі з будь-якого боку.

Відео дня

Журналіст зазначив, що український президент Володимир Зеленський вміло скористався цим, надавши РФ "дозвіл" на проведення параду на Красній площі під час короткого перемир’я.

"Такі люди, як Путін, ненавидять глузування, особливо коли вони ґрунтуються на правді", – підкреслив у зв’язку з цим журналіст.

Україна виграє на полі бою

При цьому Лукас зазначив, що військова ситуація також змінюється на користь України. Він констатував, що Росія з жорстокою регулярністю завдає ударів по містах біля лінії фронту, але успіхи досягаються повільно, якщо взагалі досягаються, і ціною непомірних втрат.

"Україна компенсує брак людських ресурсів інноваціями: роботами на землі та безпілотниками в повітрі, які тепер вбивають п'ятьох окупантів на одного українця", - написав Лукас.

Україна також має перевагу в тиловій боротьбі, завдаючи ударів, які серйозно шкодять російській економіці.

Різниця в лідерах

Також журналіст звернув увагу і на контраст між двома лідерами, констатуючи, що він величезний:

"Путін, із затуманеним поглядом і в жаху від можливого замаху, ховається в бункерах, виходячи назовні лише для того, щоб відсвяткувати найважливіше свято своєї країни з північнокорейськими солдатами та президентом Лаосу. Зеленський вільно подорожує своєю країною і є зірковим гостем на світових самітах".

Що буде далі

Стає все ясніше, що війна не закінчиться на умовах Путіна.

"Військові невдачі, економічні проблеми, соціальна напруга та публічне приниження означають, що, можливо, досить скоро Путіну доведеться розпочати серйозні переговори та піти на поступки. Або війна може зайти в глухий кут без переговорів: жахливо для українців, але все ще далеко від початкових військових цілей Кремля. Якщо Путін думав, що лестощі на адресу Дональда Трампа змусять США віддати Україну, його ставка провалилася", – висловив думку журналіст.

Однак, як зазначив журналіст, що б не сталося в Україні, Росії так чи інакше все одно будуть потрібні вороги, і це насамперед європейські країни.

Війна в Україні: переговори

Переговорний процес щодо закінчення війни в Україні зайшов у глухий кут. США визнали, що імпульс втрачено. Раніше Зеленський говорив, що переговорному процесу повернутися до порядку денного США заважає війна проти Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: