'Імпульс втрачено': Рубіо висловився про мирні переговори України і РФ

Держсекретар США заявив про втрату динаміки переговорів і наголосив, що Вашингтон готовий знову виступити посередником у врегулюванні війни.

Сполучені Штати готові сприяти дипломатичному завершенню війни Росії проти України та сподіваються на відновлення переговорного процесу між сторонами. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

За його словами, адміністрація президента Дональд Трамп і надалі готова виступати посередником у мирному врегулюванні конфлікту.

Рубіо зазначив, що останніми місяцями переговори "дещо втратили імпульс", а сторони дедалі більше покладаються на ситуацію на полі бою та зовнішні економічні фактори.

Відео дня

Водночас держсекретар США висловив сподівання, що найближчим часом, зокрема після заяв російського керівництва, Україна та Росія знову повернуться до діалогу.

"Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своїх позиціях на полі бою; вони пережили зиму; росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціна на нафту зросла. Але, сподіваємося, чи то завдяки заяві Володимира Путіна, чи чомусь іншому, сподіваємося, що незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову почнуть діалог. І ми готові взяти на себе роль посередника та довести це до завершення", – заявив Рубіо.

Окремо Рубіо наголосив, що США залишаються єдиною країною, яка здатна виконувати роль ефективного посередника, якщо сторони погодяться на переговори.

"Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай спробує, але обидві сторони постійно кажуть нам, що ми єдині, хто може це зробити", – сказав держсекретар.

Переговори України та Росії - останні новини

За даними FT, і Росія, іУкраїна не бачать значного сенсу у продовженні мирних переговорів за посередництва США. Обидві сторони вважають, що дипломатичний процес фактично зайшов у глухий кут і має низькі шанси на відновлення в нинішніх умовах.

Крім того, видання пише, що Путін може розглядати значно ширші територіальні цілі у війні проти України, включно з потенційними амбіціями щодо Києва та Одеси, попри публічні заяви про зосередження на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: