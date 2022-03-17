Україні в першу чергу планується передати ті системи ППО, які знайомі українським військовим.

США збережуть у таємниці консультації щодо поставок Україні систем протиповітряної оборони.

Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Крім того, Білий дім не має наміру розкривати місця розташування цих озброєнь.

"Ми маємо намір зберігати дані переговори в секреті. Ми ведемо консультації з кількома партнерами", - сказала Псакі.

За її словами, Україні в першу чергу планується передати ті системи ППО, які знайомі українським військовим.

Також Псакі додала, що США не мають наміру встановлювати безпольотну зону над Україною, оскільки це може призвести до Третьої світової війни.

Вона зазначила, що в США як і раніше вважають, що передача Польщею Україні МіГ-29 не була б ефективним кроком, а вела б до ескалації ситуації в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Він також зазначив, що в суботу його адміністрація дала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійні поставки зброї і боєприпасів в Україну.

Раніше CNN повідомляло, що США та їхні союзники по НАТО надали Збройним силам України системи протиповітряної оборони, що дозволить захистити українське небо від російських крилатих ракет. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси радянських часів: "Оса" (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) і переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3" (SA-14).

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