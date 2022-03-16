Президента США попросили передати Києву системи протиповітряної оборони радянського та російського виробництва.

У США депутати з Республіканської партії закликали президента Джо Байдена надати Україні винищувачі та системи протиповітряної оборони для захисту від агресії Російської Федерації.

Лист із закликом щодо нової допомоги Україні надіслано в адміністрацію американського лідера у вівторок, 15 листопада, республіканцями з Сенату та нижньої палати Конгресу США (Палата представників), пише CNN.

За його даними, політики закликали Байдена надати українській стороні, зокрема, системи ППО радянського та російського виробництва.

Українській лідер Володимир Зеленський закликав Штати допомогти Києву отримати системи ППО С-300 і винищувачі МіГ-29.

Джерела видання зазначили, що зараз Держдеп США працює над тим, щоб з’ясувати, які держави мають системи ППО С-300, і вивчає можливість передачі цього озброєння Києву.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Одесу, Миколаїв, Херсон і Маріуполь.

Україна попросила країни Заходу закрити її небо, зокрема, передати винищувачі МіГ-29. 8 березня стало відомо, що уряд Польщі готовий передати в розпорядження США всі свої винищувачі, про які просив Київ.

Водночас польска сторона закликала Штати на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями.

Пізніше видання The Wall Street Journal писало, що Джо Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, боячись спровокувати Володимира Путіна.

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