Як відомо, на цьому постійно наполягав Путін.

У Білому домі запевняють, що Сполучені Штати Америки вже "дуже близько" підійшли до досягнення мирної угоди між Україною та Російською Федерацією.

Як передає Голос Америки, посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф запевнив, що угода передбачатиме поступки від обох сторін. "Це те, що президент робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру - це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат", - сказав він.

Представник Трампа додав, що російська сторона дали зрозуміти, що "готова припинити це". За його словами, орієнтиром для угоди будуть "стамбульські домовленості":

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"Це були дуже, я б сказав, переконливі та суттєві переговори в рамках чогось, що називається угодою Стамбульського протоколу. Ми підійшли дуже, дуже близько до того, щоб щось підписати, і я думаю, що ми будемо використовувати ці рамки як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

Що відомо про "стамбульські домовленості"

Нагадаємо, у березні 2022 року, на початку повномасштабної війни, у Стамбулі відбулися переговори між російською та українською сторонами. Це була одна з перших спроб дипломатичного врегулювання війни після 24 лютого.

Згідно із даними ЗМІ, Москва вимагала відмови від Криму, а також від вступу до НАТО та розробки ядерної зброї. Крім того, РФ наполягала на знятті санкцій та зниженні чисельності української армії.

Крімлівський правитель Путін неодноразово заявляв, що базою для переговорного процесу із Україною можуть бути лише "стамбульські домовленості".

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