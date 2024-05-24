Лукашенко заговорив про "юридичну чистоту".

Кремлівський правитель Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявили, що не визнають легітимність президента України Володимира Зеленського.

На пресконференції в Мінську Путін знову сказав, що Москва готова до перемовин, але тільки на підставі домовленостей, які були досягнуті в Білорусі та Туреччині, а також виходячи з "реалій на землі". "А з ким вести переговори? Це, звісно, питання... Ми розуміємо, що легітимність чинного президента закінчилася", - заявив він.

За словами Путіна, для підписання документів Росія має бути повністю впевнена в тому, що має справу з легітимною владою. Він каже, що відповісти на це питання має політична і правова системи України.

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Лукашенко, відповідаючи на запитання про легітимність Володимира Зеленського, сказав так: "Юридичної чистоти тут немає і бути не може".

Легітимність Володимира Зеленського

Чергові президентські вибори в Україні мали відбутися 31 березня, а 20 травня минуло п'ять років від дня інавгурації Володимира Зеленського.

У листопаді всі політичні сили, представлені у Верховній Раді України, дійшли згоди, що вибори в країні проведуть тільки після завершення воєнного стану.

Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Володимир Зеленський залишиться легітимним президентом і після 21 травня. У Європейському союзі також заявили, що не сумніваються в легітимності українського президента.

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