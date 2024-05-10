За словами Дениса Малюськи, всі укази, підписані Зеленським після 21 травня, будуть абсолютно чинними.

Президент України Володимир Зеленський залишатиметься легітимним президентом і після 21 травня. Таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю BBC.

"Повноваження президента тривають до обрання наступного. Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде. Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції", – пояснив Малюська.

На запитання, чи доречно було б звернутися до Конституційного суду, щоб він поставив крапку у цьому питанні, Малюська відповів: "Напевно, зараз це вже пізно робити, тому що саме таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні – зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента була б величезна помилка".

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Крім того, міністр юстиції запевнив, що всі укази чи документи, які підписані Зеленським після 21 травня, матимуть законність.

"Жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само. Дискусії конституціоналістів були, але, знову ж таки, врешті-решт, ця норма про строк повноважень – вона напряму ніколи не застосовувалась. Це лише як певний орієнтир, який слід тлумачити і застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів", – підсумував Малюська.

ІПСО Росії про нелегітимність Зеленського після 21 травня: що треба знати

Раніше стало відомо, що Росія почала спецоперацію під назвою "Майдан-3", щоб роздмухувати питання легітимності української влади та поставити під сумнів всі її рішення.

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що в Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно "нелегітимності" влади. Зокрема, він зазначив, що проплачені Росією люди можуть вийти на протести, просуваючи кремлівські тези.

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