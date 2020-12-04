За словами прессекретаря ДПСУ Демченко, ця заява перевіряється.

Федеральна служба безпеки РФ заявляє про перестрілку на кордоні з Україною, в результаті якої одну людину вбито.

Читайте такожКонтррозвідники викрили двох громадян РФ, які намагалися вступити до лав НацгвардіїПро це повідомляється на сайті ФСБ РФ.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при спробі затримання порушники вчинили збройний опір.

«У результаті вогню один з них отримав поранення, не сумісні з життям, двоє зникли на території України», - додали у ФСБ РФ.

Перестрілка на кордоні з РФ: позиція української сторони

У свою чергу прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УНІАН заявив, що ця заява ФСБ перевіряється.

«Саме разберается в цій ситуації, і як тільки у нас буде інформація з приводу того, чи інформувала нас РФ про цей випадок, тоді я зможу щось повідомити», - заявив він.

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Автор: Костянтин Гончаров