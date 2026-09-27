Південна Корея звинуватила Україну у запереченні таємної угоди щодо полонених з КНДР, – Reuters

За даними південнокорейської сторони, країни домовилися не розголошувати цей факт.

Офіс президента Південної Кореї висловив у неділю "глибоке співчуття" з приводу того, що президент України Володимир Зеленський публічно розкрив факт передачі Сеулу двох захоплених північнокорейських військовополонених, хоча, за твердженням південнокорейської сторони, країни домовилися не розголошувати цей факт.

Зеленський заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох захоплених північнокорейських солдатів, яких нещодавно відправили туди після того, як вони потрапили в полон, воюючи на боці Росії у війні проти України, пише Reuters.

Також старший секретар президента Південної Кореї з питань зв’язків із громадськістю Сон Кі Хон "висловив глибоке співчуття" щодо подальшої нібито неправдивої заяви про те, що "угоди про нерозголошення не існувало".

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Південнокорейський чиновник додав, що уряд розглядає додаткові заходи з цього питання за необхідності.

Корейські військовополонені – що відомо

Україна захопила цих двох північнокорейців у Курській області Росії в січні 2025 року. Вони стали першими північнокорейськими солдатами, захопленими в полон живими з моменту вступу Пхеньяна у російсько-українську війну в 2024 році.

Відомо, що передача цих військовополонених відбувається на тлі того, що Південна Корея підтримує зусилля щодо відновлення діалогу з Північною Кореєю, тоді як президент США Дональд Трамп знову заявив про готовність до взаємодії з Пхеньяном.

Раніше УНІАН повідомляв, що Південну Корею попереджали про те, що Зеленський згадає про передачу полонених КНДР.

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