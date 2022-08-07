Рішення було прийнято на знак солідарності з Україною.

Державна поліція більше не охоронятиме генеральні консульства Російської Федерації в Даугавпілсі і Лієпаї, дипломатичні працівники цих консульств оголошені в Латвії небажаними особами.

Про це повідомляє LSM.

У квітні було вирішено відкликати згоду на роботу цих генеральних консульств, таким чином, закривши консульські представництва РФ. Всім видвореним співробітникам потрібно було покинути країну до 30 квітня.

Рішення було прийнято на знак солідарності з Україною.

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич повідомив, що, враховуючи військові злочини армії Російської Федерації в Україні, Латвія звужує дипломатичні відносини з Росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі і Лієпаї. Був названий і термін - це мало відбутися до 30 квітня. Тоді ж було вирішено про висилку 13 російських дипломатів.

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