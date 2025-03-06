Зокрема, повідомляється, що країни Балтії можуть на це не розраховувати.

"Поворот" президента США Дональда Трампа до Росії відновлює географію Холодної війни і повернення "східної" та "західної" Європи, пише Financial Times. Керівник Інституту досліджень безпеки Європейського союзу Стівен Евертс заявляє, що це може виглядати, як "початок кінця" НАТО.

"Стаття 5 НАТО зобов'язує країни-члени захищати будь-якого члена, який зазнав нападу. Найімовірнішим місцем нападу є країни Балтії", зазначає він. Трамп, зі свого боку, заявив, що дуже прихильний до Польщі. Однак на питання про Балтійські країни він ухилився від прийняття зобов'язань.

При цьому повідомляється, що ні західні європейці, ні американці ніколи не йшли і не вмирали за східних європейців - ні за Данциг у 1939 році, ні за Будапешт у 1956-му, ні за Прагу в 1968-му. Західноєвропейці жили добре, поки Радянський Союз правив Східною Європою, і "вони зможуть жити добре, якщо це зробить кремлівський диктатор Володимир Путін".

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Це означає, що поняття "європейська оборона" схоже на страхову програму для людей, які живуть у зоні урагану, в якій люди, які мають платити найбільше, не живуть у цій зоні.

Один високопоставлений французький чиновник зазначив, що агресія Путіна, хоча й "гідна жалю", зрештою не є проблемою Франції, адже в неї є "ядерна парасолька". ЗМІ пише, що теоретично Путін може напасти на Францію або Британію, але це малоймовірно з огляду на слабкість його армії та історичні кордони "ближнього зарубіжжя", зони впливу Росії. Південна Європа ще більш безпечна.

Німеччина менш безпечна. Однак Путін, ймовірно, не зможе вторгнутися і в неї. Але оскільки Німеччина не має ядерної зброї, лідер Кремля може спробувати ядерний шантаж. Тому німці та інші європейці зараз цікавляться, як би розділити "ядерну парасольку" Франції на інші країни Європи.

"Це піддасть їх більш дружній формі шантажу, оскільки Франція отримає багато чого натомість. Але Франція, звичайно, не стане поширювати свою "парасольку" на Балтійські країни - країни, яким вона, швидше за все, знадобиться, але які мало що можуть запропонувати. Франція не стане ризикувати ядерною війною з Росією заради Литви", - йдеться в матеріалі.

Дослідження Катрін де Вріс з Університету Бокконі та Стефані Хофманн з Інституту Європейського університету свідчить, що чим ближче кордони країни до РФ, тим більше вони схвалюють твердження про необхідність збільшити витрати ЄС на оборону.

При цьому журналіст упевнений у тому, що Європа знайде гроші для фінансування України. І вона може перевершити Путіна за витратами. Однак його головна перевага - "готовність проливати російську кров".

"Хороші суспільства цінують життя своїх громадян, але у війні це скоріше недолік. У сьогоднішній Європі, де 20-річні можуть очікувати, що проживуть до 80 років, ціна смерті надзвичайно висока. Якщо європейські війська коли-небудь вирушать до Вільнюса, вкрай праві проросійські партії одразу вимагатимуть "миру" (тобто капітуляції)", - зазначено в тексті.

Інші новини в контексті об'єднання Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа вже має дешевий і швидкий спосіб підтримати Київ. Причому не виснажуючи і так обмежених власних запасів зброї. Так звана датська модель уже чудово себе зарекомендувала і може бути розширена.

Крім того, ЄС може створити "Небесний щит", який захищатиме Україну від ракетних атак РФ. "Воно (перемир'я - УНІАН) буде охоплювати три чинні українські атомні електростанції, міста Одесу і Львів, але не лінію фронту або схід країни", - йдеться в матеріалі The Guardian.

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