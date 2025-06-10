Країна НАТО скасувала закупівлю вертольотів Black Hawk через досвід України, - BI

Причиною стали зміни у військовій доктрині країни, що базуються на досвіді війни в Україні та характері дій Росії.

Польща відкладає закупівлю гелікоптерів Black Hawk, зосередившись на нових викликах замість розширення вертолітного флоту. До цього рішення Варшаву спонукав аналіз ролі вертольотів на українському фронті, пише Business Insider.

Польща, яка має спільний кордон з Україною та є одним із найактивніших членів НАТО, вирішила відкласти закупівлю 32 багатоцільових гелікоптерів S-70i Black Hawk. Причиною стали зміни у військовій доктрині країни, що базуються на досвіді війни в Україні та характері дій Росії.

Начальник Генштабу польських збройних сил генерал Веслав Кукула заявив, що країна переглядає пріоритети в вертолітних програмах, щоб краще адаптуватися до викликів майбутніх конфліктів. Аналогічну думку висловив заступник міністра оборони Павел Бейда, який наголосив на важливості гнучкої адаптації до геополітичної ситуації.

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Уряд Польщі розглядає можливість заміни гелікоптерів на інші типи військової техніки, включаючи безпілотники, засоби зв’язку та бронетехніку. Це рішення викликало внутрішню критику — колишній міністр оборони Маріуш Блащак назвав крок ганьбою, яка нібито призведе до втрати робочих місць і зниження оперативної сумісності.

Попри це, Варшава продовжує інвестувати в авіатехніку: зокрема, в закупівлю ударних гелікоптерів AH-64E Apache Guardian та Leonardo AW149. Проте нинішній уряд робить ставку на більш адаптивні засоби ведення війни, як-от системи ППО та дрони.

Війна в Україні продемонструвала, що гелікоптери, хоч і ефективні на певних етапах, надто вразливі в умовах насиченого протиповітряного простору. Це стало уроком не лише для Польщі, а й для інших західних армій, які все більше інвестують у нові форми оборони та озброєнь.

Black Hawk на війні в Україні

Нагадаємо, що гелікоптери Black Hawk призначені для вирішення військових завдань, а також для пошуково-рятувальних та спеціальних операцій.

Також вони можуть застосовуватись для вогневої підтримки, санітарних служб. Їх використовують і для перевезення особового складу і різних військових вантажів, а також евакуації поранених.

У 2022 році стало відомо, що у ГУР з'явився щонайменше один американський гелікоптер UH-60 Black Hawk, поставки якого не оголошували.

Згодом в українській розвідці показали, як бійці освоїли для використання в бою легендарний американський вертоліт Black Hawk - "Чорний яструб".

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