Японія спростила правила в'їзду для українців. Потрапити в країну висхідного сонця тепер простіше.

24 лютого Росія вчинила жорстокий напад на Україну. Війна триває досі, змушуючи українців залишати свої домівки. Японія - не найпопулярніша країна для біженців через високі ціни, чужу культуру і складні умови в'їзду. Але остання причина вже неактуальна, адже Японія спростила правила в'їзду для українців.

Бажаючим в'їхати в Японію потрібно приготуватися до того, що і авіаквитки в країну, і проживання обійдуться вам недешево. Однак японська влада шукає способи допомогти біженцям з житлом. Можливий також мовний бар'єр, оскільки японці погано володіють англійською.

Правила в'їзду для українців в Японії

Раніше для в'їзду українців до Японії було потрібно доручення від родича або знайомого, який проживав в Японії. Однак у березні цю умову скасували для українських біженців.

"Навіть тим, у кого немає родичів або знайомих в Японії, буде дозволено в'їхати в країну, якщо така потреба продиктована гуманітарними міркуваннями", – повідомив міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші.

Українці також зможуть отримати японську візу за спрощеною процедурою, а також їм не потрібні коронавірусні документи.

Евакуйовані громадяни України, яким надано короткострокове проживання на 90 днів після в'їзду до Японії, зможуть змінити тип візи протягом одного року, що дасть право на проживання та працевлаштування.

Потрапити до Японії можна на літаку з найближчих європейських столиць. Авіаквиток Варшава-Токіо обійдеться приблизно в 12 тисяч гривень.

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