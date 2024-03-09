У посольстві зазначили, що людям слід уникати концертів і натовпів та бути уважними до свого оточення.

Посольство США в Росії попередило, що "екстремісти" планують неминучий напад на Москву, через кілька годин після того, як російські служби безпеки заявили, що завадили запланованому обстрілу синагоги осередком афганського підрозділу "Ісламської держави".

Як пише Reuters, посольство, яке неодноразово закликало всіх громадян США негайно покинути Росію, не повідомило жодних подробиць щодо характеру загрози, але заявило, що людям варто уникати концертів і скупчень людей та уважно стежити за своїм оточенням.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що в екстремістів є неминучі плани атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США варто рекомендувати уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", - йдеться на сайті посольства.

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Воно опублікувало своє попередження за кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ), головний спадкоємець радянського КДБ, заявила, що запобігла нападу на синагогу в Москві, вчиненому осередком войовничого мусульманського сунітського угруповання "Ісламська держава".

Попередження про теракти в Москві

Союзники США, включно з Великою Британією, Канадою, Південною Кореєю і Латвією, повторили попередження США і порадили своїм громадянам не їздити в Росію.

Більшість західних країн радять утриматися від поїздок у Росію і заявляють, що їхнім громадянам слід виїхати. У США встановлено найвищий рівень попередження для Росії - червоний - "Не подорожувати" - той самий рівень, що і в Афганістані, Сирії, Ємені, Південному Судані та Ірані.

ФСБ заявила, що осередок Ісламської держави діяв у Калузькій області Росії як частина афганського підрозділу угруповання, відомого як ІДІЛ-Хорасан, яке прагне до створення халіфату на території Афганістану, Пакистану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану та Ірану.

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