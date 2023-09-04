Він розповів про результати розслідування.

У Південно-Африканській Республіці заявили, що провели розслідування щодо звинувачень у постачанні зброї Російській Федерації.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса у своєму зверненні до нації сказав, що вони не знайшли доказів постачання зброї. "Жодне із звинувачень про постачання зброї до Росії не підтвердилося. Жодного дозволу на експорт зброї не було видано, і ніякої зброї не було експортовано", - цитує його Sky News.

Мова йде про звинувачення Сполучених Штатів Америки, згідно з якими ПАР передала зброю російському судну Lady R, що перебуває під американськими санціями.

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Звинувачення ПАР у військовій підтримці РФ: що відомо

Нагдаємо, навесні посол Штатів у ПАР Рубен Брігеті заявив, що вони зафіксували стоянку російського вантажного судна на військово-морській базі Саймонстаун у грудні 2022 року. Вони були впевнені, що на нього завантажили зброю та боєприпаси.

Згодом міністр оборони ПАР Танді Модізе заперечила ці звинувачення, а Рамафоса пообіцяв розслідувати справу.

У Міністерстві закордонних справ Південно-Африканської Республіки повідомляли, що американський посол "беззастережно перепросив" за свої звинувачення.

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