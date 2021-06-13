Жаіра Болсонару оштрафували за відсутність маски.

Президента Бразилії Жаіра Болсонару оштрафували за те, що він не носив маску під час під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, Болсонару має сплатити штраф на суму майже 90 євро.

За даними ЗМІ, такі самі штрафи сплатять його син Едуардо Болсонару та міністр інфраструктури Тарчизіо Гомес, які також перебували без захисних масок і не дотримувались дистанції під час цього заходу.

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Ситуація з коронавірусом у Бразилії

Президент Бразилії відомий своїми вкрай правими, націоналістичними та консервативними поглядами, а також скандальними заявами.

Про коронавірус Жаїр Болсонару казав як про звичайний сезонний грип та не вважав за потрібне запроваджувати у країні карантин, нехтував санітарними нормами, не сприймав вакцинацію.

Через це у країні спалахнули протести. Десятки тисяч бразильців вийшли на вулиці з вимогою відставки президента.

Зараз сенат Бразилії розслідує дії президента у зв'язку з пандемією.

Бразилія досі залишається у лідерах за розповсюдженням вірусу у світі та однією з найбільш постраждалих внаслідок пандемії країн.

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Автор: Катерина Лиманська