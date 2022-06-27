У планах Санду - відвідати зруйновані росіянами столичні передмістя.

Президент Молдови Майя Санду сьогодні прибула з неанонсованим візитом до Києва.

Інформацію про візит 27 червня до Києва і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду.

Зазначається, що Санду відвідає столичні передмістя – Бучу, Ірпінь та Бородянку. Ці міста сильно постраждали від російської агресії і військових злочинів.

Про намір відвідати Київ Майя Санду заявила ще 24 червня.

"Є це в планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", — сказала Санду.

Тоді прес-секретар адміністрації Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього не буде заздалегідь повідомляти з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії. Глава держави підкреслила, що Молдова повинна докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.

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