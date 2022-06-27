Президент Молдови Майя Санду сьогодні прибула з неанонсованим візитом до Києва.
Інформацію про візит 27 червня до Києва і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду.
Зазначається, що Санду відвідає столичні передмістя – Бучу, Ірпінь та Бородянку. Ці міста сильно постраждали від російської агресії і військових злочинів.
Про намір відвідати Київ Майя Санду заявила ще 24 червня.
"Є це в планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", — сказала Санду.
Тоді прес-секретар адміністрації Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього не буде заздалегідь повідомляти з міркувань безпеки.
Нагадаємо, Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії. Глава держави підкреслила, що Молдова повинна докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.