Майя Санду зазначила, що у неї немає інформації про напад російської армії.

Президент Молдови Майя Санду оцінила можливість нападу Російської Федерації на її країну. Вона зазначила, що подібної інформації у неї просто немає.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу Prime.

"У нас немає інформації, що РФ планує атакувати Молдову. Інформація, якою ми володіємо, дає нам певний ступінь безпеки, але ми не знаємо, що буде, наприклад, через півроку", - зазначила Санду.

При цьому вона вказала, що в Молдові ніхто і ніяк не утискає російськомовне населення.

"Ми з Молдавії, хочемо, щоб вони почували себе добре, ніхто не зачіпає їх права і свободи", - підсумувала президент Молдови.

Війна в Україні та позиція Молдови - що відомо

18 травня колишній депутат і екс-голова Комісії з національної безпеки Молдови Кирило Моцпан заявив про те, що Молдова боїться російського вторгнення і не буде сердити Путіна.

2 червня парламент країни прийняв закон Про захист інформаційного простору, що забороняє ретрансляцію новинних і аналітичних програм і військових фільмів з Росії.

15 червня Молдова і Грузія, А також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів і міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

Вже 19 червня президент країни Майя Санду підписала закон про заборону на мовлення всіх новинних програм Росія.

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