До прикладу, політика президента США щодо мит може стати передвісником глобального фінансового краху.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп став "цілковитою катастрофою", що доводить його як його підхід до завершення війни в Україні, так і розпалювання торговельних війн. Про це пише британський оглядач Джейк Волліс Сімонс у матеріалі для The Telegraph.

"Це трохи божевільно, але, можливо, Трамп – це радикальна відповідь на радикальні часи, думали ми, кусаючи нігті. Може, він буде таким же стриманим, як у 2017 році. Тільки цього разу його не було кому стримувати. Дональд 2.0 використав свій величезний мандат, щоб очистити своє оточення від інакомислячих і наповнити його підлабузниками, готовими продати свої принципи за копійки", – пояснює він.

Автор навів приклад державного секретаря США Марко Рубіо, який "мовчки сидів в Овальному кабінеті, поки Трамп і Джей Ді Венс ганебно нападали на Володимира Зеленського". Раніше Рубіо знали як запеклого противника авторитаризму. Проте зараз він не зміг знайти в собі сили для протистояння Трампу.

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Схожу поведінку продемонстрували спікер Палати представників США Майк Джонсон та американський сенатор Ліндсі Грем.

Сімонс зауважив, що 43% американців вважають, що Трамп демонструє надмірну прихильність до росіян. При цьому лише 3% кажуть, що він надто симпатизує Україні. Навіть серед республіканців винуватцем війни в Україні більшість називає саме диктатора Путіна.

"Як би обнадійливо це не виглядало з точки зору американського духу, залишається темний страх, що на тлі агресивного цифрового і соціального клімату трампізму з часом ці опитування зміняться на протилежні. Уже зараз переважна більшість французів, німців, італійців, іспанців та британців вважають, що Трамп є загрозою миру і безпеці в Європі, як показало нещодавнє опитування YouGov. Консервативні партії в Австралії та Канаді, на які ми покладали надії, були спустошені як непередбачуваний наслідок зовнішньополітичного божевілля Трампа, а Канада – Канада! – переозброюється через американську загрозу", – акцентує автор.

За словами британського оглядача, це лише початок. Він зауважив, що підхід Трампа до мит вже спричинив нестабільність на ринках. І його політика може стати передвісником глобального фінансового краху.

"Це не просто питання цифр на балансах. Це питання безробіття, розпаду сімей, скорочення тривалості життя, втрачених поколінь і стрімкого зростання кількості самогубств", – констатував Сімонс.

США і Україна: ви могли це пропустити

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Дональд Трамп пообіцяв йому не виходити з переговорів щодо завершення війни в Україні. Президенти поспілкувалися у Римі, де проходили похорони Папи Римського.

У Римі Трамп також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, вони обговорили "чутливі питання". Подробиць Зеленський не розкрив, однак додав, що зустріч була продуктивною.

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