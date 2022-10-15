Уряд Орбана не тільки ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що програв. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, є не тільки морально невиправданим, а й економічно шкідливим.

Дешевий російський газ - це величезна афера, а уряд країни під керівництвом Віктора Орбана веде Угорщину до програшу, перебуваючи на неправильному боці історії.

Про це заявив у себе на сторінці в Facebook мер Будапешта Гергей Корачонь, опозиційний до уряду Віктора Орбана .

"Дешевий російський газ - це величезна афера. Натомість дуже дорогий російський газ! Те, що траплялося так багато разів в угорській історії, відбувається знову: уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що програв. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, є не тільки – хоча цього було б достатньо – морально невиправданим, а й економічно шкідливим. Тому що дешевий російський газ - це брехня", - зазначив мер столиці Угорщини. Відео дня

За його словами, якби дешевий російський газ існував, то угорцям не довелося б платити неймовірно високі рахунки за комунальні послуги.

"Із цього зараз видно, що Путін дає газ Угорщині за дуже високою ціною, а наші підвищені комунальні платежі лише збагачують Путіна. Фактично, знижка на комунальні послуги була зрізана довгостроковим контрактом на закупівлю газу, укладеним влітку минулого року, який не має жодного стосунку ні до війни, ні до санкцій, які в жодному разі не торкаються торгівлі газом. Тож ми нічого не отримуємо за безвідповідальну політику гойдалок, яку проводить уряд. Ми повинні вийти з тіні Путіна, ми повинні перейти від викопної енергії до відновлюваної, ми маємо вибрати енергонезалежність замість енергозалежності", - висловив переконання Корачонь.

В Угорщині в п’ятницю почалися "національні консультації" щодо санкцій проти Росії, які Віктор Орбан вимагає переглянути.

Проросійська політика Угорщини

Чинний угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном уже давно відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, він неодноразово ставив перепони для запровадження нових санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

А у вересні Орбан закликав ЄС узагалі скасувати всі санкції проти РФ до кінця цього року. Він вважає, що нібито саме санкції, а не агресивні дії Кремля, є причиною економічних проблем, енергетичної кризи та інфляції в Європі.

В кінці вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ. Щоправда, Будапешт, попри попередні заяви, вирішив все таки не блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.

Раніше в червні Угорщина змусила відкласти ухвалення пакету санкцій ЄС, спрямованих проти російської нафти, і погодила його лише після того, як отримала винятки, які, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти з РФ. Окрім цього, Угорщина хоче від ЄС гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції.

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