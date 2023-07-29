За словами дипломатів, влада Туреччини намагається вирішити це питання за іншими каналами зв'язку з Кремлем.

Президент Росії Володимир Путін проігнорував запити президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо переговорів про продовження "зернової угоди", з якої вийшла Росія. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів та аналітиків.

Останніми тижнями Ердоган неодноразово говорив, що хоче поговорити з Путіним про відновлення угоди, яка дозволяла вивозити продовольство з портів Одеси на Чорному морі. Поки що президенти Туреччини і Росії не комунікували. За словами дипломатів, влада Туреччини намагається вирішити це питання за іншими каналами зв'язку з Кремлем.

Крім того, у неділю Пекін заявив Раді безпеки ООН, що "зернову угоду" необхідно відновити з огляду на її важливість для світової продовольчої безпеки. Крім того, у китайських державних ЗМІ вийшла серія статей щодо необхідності її продовження, зазначає WSJ.

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За даними WSJ, Росія відмовилася від продовження "зернової угоди" після того, як Ердоган "розлютив" російську владу. Він повернув Україні командирів полку "Азов", які за умовами угоди з Росією мали залишатися в Туреччині до кінця війни, і схвалив вступ Швеції до НАТО.

Вихід РФ із "зернової угоди" - деталі

Країни Африки вимагають від Росії повернутися до "зернової угоди", і погрожують Кремлю погіршенням відносин. Замість цього Путін пообіцяв безкоштовно відправить по 25-50 тисяч тонн зерна в 6 країн Африки, які раніше підтримували позицію РФ в ООН.

Обіцяна Володимиром Путіним безкоштовна поставка невеликих партій зерна у шість африканських країн не вирішить кризу на глобальному ринку продовольства, спричинену російським вторгненням в Україну, потрібно припинити бойові дії. Про це заявив голова Африканського союзу Азалі Ассумані у заключній промові саміту "Росія-Африка".

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