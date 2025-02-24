Наголосив, що необхідний мир з Путіним, але він має грунтуватися на незалежності України.

Російський диктатор Володимир Путін програв війну з Україною, з ним має бути укладено мир, котрий базуватиметься на інтересах України. Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" за участі європейських лідерів в Києві.

"Путін програв цю війну. Ми побачимо Україну в ЄС, в НАТО. І ми побачимо об’єднаний Європейський Союз і сподіваємось, що буде потужніший сильніший трансатлантичний альянс у майбутньому. Час прокласти шлях для плану перемоги України", - наголосив він. При цьому зазначив, що треба буде "прийняти мир з Путіним", який буде оснований на незалежності України.

Стубб наголосив, що війна Росії проти України триває 11 років, тобто з 2014 року, коли Росія анексувала Крим. За його словами, ця війна стосується не тільки України, але й Європи, США, бо йдеться про порядок у всьому світі.

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"Якщо ми зараз дозволимо, щоб Росія зробила те, що вона хоче зробити – припинити існування української держави, то тоді програє не тільки Україна, але й Європа, США", - наголосив президент Фінляндії.

За його словами, не можна довіряти Путін. "Якщо Росія отримає те, що зараз хоче, то, повірте, вона не зупиниться на Україні. Ми знаємо, що Путін продовжить рухатися вперед, бо він має імперське бачення", - сказав Стубб.

Він зазначив, що сьогодні всі ніби трохи розгубилися, бо після зміни адміністрації США було почуто багато "конфліктних тверджень". За його словами, Європа має повернути собі ініціативу, а на столах переговорів повинні бути конкретні пропозиції.

Стубб запропонував своє бачення переговорного процесу, який може мати три фази, перша з яких стосується періоду до зупинення вогню - в ній необхідно максимально тиснути на РФ, включно з санкціями, використанням заморожених активів Росії і продовження військової підтримки України. За його словами, лідерство має бути за Україною, котра має отримати підтримку від Європи і США. "Все це треба врегулювати до припинення вогню – чи то до Паски чи ми не знаємо до коли", - зазначив він.

За його словами, друга фаза – припинення вогню, де треба визначити лінію розмежування, провести моніторинг різних процесів. Під час неї має відбутися обмін полоненими, повернення українських дітей.

При цьому додав, що лише після цього почнеться 3 фаза, яка ще дуже далеко від нас – під час неї можна говорити про території, про можливість зняття санкцій.

Говорячи про перспективи вступу України в ЄС і НАТО, Стубб зазначив, що не Росія вирішуватиме це питання. "Не Росія вирішує хто буде членом ЄС, а Європа. По друге, НАТО. Не Росія вирішує хто буде членом НАТО, а Альянс. По третє, захист України. Це не Росія вирішує, що Україна матиме на кордонах і коли. І четверте – домовленості порядку безпеки для Європи. Не РФ це вирішувати", - підкреслив Стубб.

Україна - НАТО: подробиці

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині заявив, що велике бажання Росії, щоб Україна не стала членом НАТО співпадає з баченням США та деяких країн Європи.

Він наголосив, що сьогодні Європа, країни НАТО та США могли би надати Україні надію, віру в сильні гарантії безпеки, віру в те, що Україна стане членом НАТО.

Президент США Дональд Трамп підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета щодо нереалістичності членства України в НАТО.

Він зазначив, що не проти зняття питання членства України в НАТО з порядку денного.

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