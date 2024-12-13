Путін програв у Сирії через велику помилку, - The Telegraph

Диктатор покладався на групу "Вагнера", яка не змогла надати силової підтримки режиму Асада у момент сутичок з повстанцями.

27 листопада сирійські повстанці розпочали наступ проти режиму Башара Асада в Сирії. Він завершився 8 грудня захопленням Дамаска та поваленням режиму. Ця подія виявила слабкість сирійської армії: авіація режиму зазнала поразки, а сухопутні сили фактично розсипалися, пише The Telegraph.

Стрімкий наступ опозиції також підкреслив недооцінені проблеми Росії. Хоча російські війська підтримували режим Асада, вони не втручалися активно, коли опозиція захоплювала міста одне за одним. Для правителя РФ Володимира Путіна це не був вибір — він покладався на Групу "Вагнера", приватну військову компанію, яка стала головною сухопутною силою Москви в Сирії. Однак залежність від найманців прирекла як групу, так і сирійський режим.

Це урок для всіх урядів: найманці не є надійним інструментом державної політики. Група "Вагнера", створена у 2014 році Євгеном Пригожиним, стала відомою після анексії Криму та інтервенції в Сирії. Її нерегулярні сили дозволяли Москві уникати прямої відповідальності за дії. Але мотивовані прибутками, вагнерівці за порятунок режиму Асада вимагали частку нафтових доходів Сирії. Це зміцнило власника ПВК Євгена Пригожина, але посіяло внутрішні конфлікти.

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У 2023 році, коли війна Росії в Україні загострилася, Група "Вагнера" взяла участь у боях. Найманці здобули Піррову перемогу в Бахмуті, але це призвело до великих втрат і невдоволення. У червні 2023 року найманці збунтувалися, зайняли Ростов-на-Дону та рушили до Москви. Путін надав їм амністію, але невдовзі Пригожин загинув у авіакатастрофі, що фактично ліквідувало групу.

Коли режим Асада знову опинився під загрозою, а російська армія загрузла в Україні, комерційні сили втручання Москви перебували в стані розвалу. Зрештою, будь-яка держава, яка покладається на найманців, як це робила Росія між 2014 і 2023 роками, ризикує зазнати фіаско.

Зміна влади в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, у Росії підтвердили, що надали притулок поваленому сирійському диктатору Башару Асаду. Там зазначили, що Кремль не збирається віддавати його до рук правосуддя. Москва збирається й надалі підтримувати сирійського диктатора, чий режим звинувачують у масі воєнних злочинів, включно із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення.

Тим часом Ізраїль скористався моментом безвладдя в Сирії та знищив сирійський військовий флот під час операції минулої ночі. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що це була ліквідація стратегічних загроз для його країни. Крім того, війська Ізраїлю закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

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