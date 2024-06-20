Володар Кремля Путін завершив помпезний візит до КНДР. Однак аналітики видання Bild звернули увагу на одну цікаву деталь.
Вони з'ясували, що Mercedes, на якому каталися Путін і його колега-диктатор Кім Чен Ина площею Пхеньяна, насправді контрабандний.
Видання вказало, що Mercedes S-Klasse W221 у подовженій версії і такі автомобілі випускали в Німеччині у 2005-2013 роках. Німецький автомобіль нелегально ввезли в КНДР, оскільки міжнародні санкції забороняють поставки в цю країну будь-яких предметів розкоші.
У німецького авто є великий люк, завширшки півтора метра. Саме в нього висунулися два диктатори, хоча їм і було тісно і було видно, що вони стояли, щільно притискаючись один до одного. Видання також зауважило, що навіть навмисне виставляючи "міцну" дружбу, Кім і Путін не могли обмінятися жодним словом, бо розмовляють різними мовами. "Ситуація стала ще більш комічною, коли в люк висунувся третій чоловік - перекладач, який допоміг диктаторам обмінятися парою слів", - описало незручну ситуацію видання.
"Не можу уявити собі майбутню Росію, в якій таке фото не було б глибоко ганебним. Живучи у своїй бульбашці, Путін, вочевидь, не усвідомлює, який вигляд має збоку, благаючи абсурдно жалюгідний режим про допомогу для війни проти України", - прокоментував фото Путіна і Кіма в старому "Мерседесі" економіст Костянтин Сонін.
Візит Путіна до КНДР
19 червня володар Кремля здійснив візит до КНДР, де його помпезно прийняв ще один диктатор - Кім Чен Ин.
За підсумками цього візиту два ізгої підписали договір про партнерство, що включає угоду про взаємну допомогу у випадку, якщо одна з цих країн зіткнеться з "агресією".