Річ у тім, що міжнародні санкції вже давно забороняють поставки в КНДР будь-яких предметів розкоші. А автомобіль, на якому каталися два диктатори, належить саме до розкішних.

Володар Кремля Путін завершив помпезний візит до КНДР. Однак аналітики видання Bild звернули увагу на одну цікаву деталь.

Вони з'ясували, що Mercedes, на якому каталися Путін і його колега-диктатор Кім Чен Ина площею Пхеньяна, насправді контрабандний.

Видання вказало, що Mercedes S-Klasse W221 у подовженій версії і такі автомобілі випускали в Німеччині у 2005-2013 роках. Німецький автомобіль нелегально ввезли в КНДР, оскільки міжнародні санкції забороняють поставки в цю країну будь-яких предметів розкоші.

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У німецького авто є великий люк, завширшки півтора метра. Саме в нього висунулися два диктатори, хоча їм і було тісно і було видно, що вони стояли, щільно притискаючись один до одного. Видання також зауважило, що навіть навмисне виставляючи "міцну" дружбу, Кім і Путін не могли обмінятися жодним словом, бо розмовляють різними мовами. "Ситуація стала ще більш комічною, коли в люк висунувся третій чоловік - перекладач, який допоміг диктаторам обмінятися парою слів", - описало незручну ситуацію видання.

"Не можу уявити собі майбутню Росію, в якій таке фото не було б глибоко ганебним. Живучи у своїй бульбашці, Путін, вочевидь, не усвідомлює, який вигляд має збоку, благаючи абсурдно жалюгідний режим про допомогу для війни проти України", - прокоментував фото Путіна і Кіма в старому "Мерседесі" економіст Костянтин Сонін.

Візит Путіна до КНДР

19 червня володар Кремля здійснив візит до КНДР, де його помпезно прийняв ще один диктатор - Кім Чен Ин.

За підсумками цього візиту два ізгої підписали договір про партнерство, що включає угоду про взаємну допомогу у випадку, якщо одна з цих країн зіткнеться з "агресією".

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