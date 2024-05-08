Росія, можливо, не пожертвувала більших тварин через побоювання з приводу поганих умов у зоопарку Пхеньяна.

Росія пообіцяла відправити до Північної Кореї орлів, пітонів, папуг і кажанів у потенційній формі "зоодипломатії".

Обіцяне пожертвування понад 40 тварин Центральному зоопарку Пхеньяну відбувається на тлі поглиблення політичних і військових зв'язків двох країн, а Північну Корею підозрюють у переправленні зброї до Москви, пише The Telegraph.

Експерт із відносин Північної Кореї та Росії Ентоні Рінна сказав, що пожертвування може бути їхнім способом "спроби відбити зоодипломатію Китаю", коли Пекін позичає своїх знаменитих панд для зміцнення двосторонніх дипломатичних зв'язків у рамках своєї глобальної програми.

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Він сказав, що Росія, можливо, не пожертвувала більших тварин через побоювання з приводу поганих умов у зоопарку. Коли вольєр відкрився 2016 року, однією з його головних визначних пам'яток була Азалія, 19-річна шимпанзе, яку навчили викурювати пачку сигарет на день.

Хоча постачання зброї вважається частиною угоди в обмін на продовольство і російський досвід, пожертвування тварин інтерпретується як дипломатичний жест.

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Сполучені Штати і Південна Корея заявляють, що Пхеньян надав мільйони артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет малої дальності та пускових установок для підтримки війни Володимира Путіна в Україні. В останні місяці США звинуватили Росію у використанні балістичних ракет і пускових установок, поставлених Північною Кореєю.

Згідно з останніми даними Генеральної прокуратури України, отриманими агентством Reuters, близько половини північнокорейських ракет, випущених Росією по Україні, вийшли з ладу і вибухнули в повітрі.

У березні 2024 року українська прокуратура повідомила, що Росія випустила близько 50 ракет від початку війни, але вивчення уламків надало переконливу інформацію щодо їхньої надійності.

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